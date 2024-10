I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, ieri notte, a Sorso, hanno arrestato un disoccupato 50enne, Giampiero Meloni, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della convivente 40enne.

L’uomo, ubriaco, in piena notte, percuoteva ripetutamente la donna in casa, tanto da indurla a scappare in strada, dove è stata inseguita dall’uomo che continuava a colpirla con calci e pugni alla schiena. La donna si è riugiata in un androne sino all’arrivo dei Carabinieri della locale Stazione, allertati tramite 112 da un cittadino svegliato dalle urla della donna.

L’uomo, recidivo rispetto ai maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato dai Carabinieri e portato in carcere a Bancali, mentre alla donna, soccorsa dal 118 stato riscontrate fratture alle costole ed ecchimosi al viso, guaribili in 30 giorni.