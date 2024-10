Sono 26 i casi di positività registrati a Sorradile: più 16 dunque, rispetto agli ultimi aggiornamenti della settimana scorsa, tre dei quali risultano ricoverati. Sono sei, invece, le persone che ancora attendono l’esito del tampone e oltre 20 gli isolamenti fiduciari.

Una notizia che desta particolare preoccupazione in una realtà che conta poche centinaia di abitanti e che confidava in risvolti differenti dopo l’esito dello screening dei giorni scorsi. Infatti, nelle giornate del 20 e del 23 novembre, nel piccolo centro del Barigadu, sono stati eseguiti 246 tamponi antigenici rapidi, dai quali sono risultati 2 positivi e per i quali è stato disposto il tampone molecolare.

Sorradile registra inoltre un decesso da Covid-19, si tratta di un’anziana ospite della Casa riposo di Ghilarza, deceduta dieci giorni fa.

“Abbiamo un indice di positività pari al 10% - dichiara il sindaco Pietro Arca – invito quindi i cittadini a rimanere a casa”.

“È necessaria la collaborazione di tutti - prosegue – e per riuscire ad arginare il virus è indispensabile rispettare le regole, evitando incontri e contatti”.