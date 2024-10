Continuano incessanti i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la Provincia e nelle zone più sensibili della città. Ieri, nel primo pomeriggio, gli agenti della Squadra Volante hanno intensificato i controlli nel quartiere C.E.P., poiché nei pressi di un circolo privato era stata segnalata un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, nel corso di un breve appostamento, hanno notato i movimenti sospetti di un individuo che dopo essere stato avvicinato da alcune persone avrebbe prelevato da un vicino cespuglio degli involucri consegnandoli loro.

I poliziotti hanno quindi deciso di bloccare l’uomo, sorprendendolo alle spalle. Si trattava di Raffaele Rossi, 41enne cagliaritano residente al C.E.P. e ben noto alle forze dell'ordine. L'uomo avrebbe palesato il proprio nervosismo vedendo che i poliziotti si avvicinavano al nascondiglio dove si trovava lo stupefacente.

All’interno delle tasche, gli agenti avrebbero trovato 242 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio e monete, mentre da un primo controllo nell’area sono stati rinvenuti, vicino al marciapiede circostante, quattro involucri di plastica contenenti hashish.

Sul posto è intervenuta anche l’Unità Cinofila della Guardia di Finanza che ha rinvenuto, sotto una siepe, un pacchetto di sigarette contenenti 16 piccoli involucri di eroina e 12 di cocaina.

Nella successiva perquisizione presso il domicilio dell'uomo sarebbe stato trovato del materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione. Il quantitativo dello stupefacente sequestrato è di 3,50 grammi di hashish, 1,40 grammi di cocaina e 2 grammi di eroina.

Il Rossi è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e condotto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.