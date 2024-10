Faceva salire a bordo della proprio auto i clienti e durante una breve “passeggiata” consegnava loro la droga. Con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nella giornata di ieri la Polizia ha arrestato un 30enne pregiudicato, Alessio Loddo.

Proprio ieri sera, un equipaggio del Gruppo Falchi, nel transitare nella via Bach a Quartu Sant’Elena, ha notato l’auto segnalata ferma con i fari accesi e una persona seduta lato passeggero. Dopo alcuni minuti Loddo si è seduto alla guida della vettura e si è diretto verso via Beethoven.

I poliziotti hanno così bloccato l’auto. Il 30enne è stato trovato con 7 pezzi di Hashish, confezionati separatamente con pellicola trasparente per un peso di oltre 20 grammi, una banconota da 10 euro e nella tasca del giubbotto, un involucro in cellophane termosaldato contenente cocaina di 1,55 grammi.

Anche il passeggero è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish, probabilmente appena acquistato da LODDO per il costo di 10 euro.

La perquisizione, estesa nell’abitazione in cui risiede il 30enne, ha permesso di rinvenire, nella camera da letto all’interno di una scatola in latta poggiata sul comodino, 10,30 grammi di cocaina, sopra il comò, 560 euro in banconote di vario taglio.

Inoltre, anche in cucina, dentro un vaso riposto sopra la cappa d’aspirazione, è stato rinvenuta altra droga, 3,45 grammi di cocaina.