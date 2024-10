E’ stato sorpreso mentre cedeva un involucro a un coetaneo. Insospettiti, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tempio Pausania lo hanno fermato e trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e hashish, per un totale di circa venti grammi, di 340 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Inoltre, a casa i militari hanno trovato anche vario materiale per il taglio e il confezionamento delle droghe.

Nei guai è finito un 33enne, Marco Satta, di Calangianus, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane, dovrà scontare una pena di otto mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 1.000 euro.