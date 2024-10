Nel primo pomeriggio di ieri, i carabinieri hanno arrestato a Bari Sardo, in località Nugi Arveisi, Stefano Loddo, 47enne pregiudicato, perché sorpreso a coltivare una pianta di canapa indiana.

A seguito di controlli, i militari, hanno rinvenuto, in una caseggiato adiacente al terreno, 9 rami di canapa già essiccata, alta 70 centimetri, in fase di lavorazione.

Perquisizione estesa anche nell’abitazione del 47enne in cui i carabinieri hanno sequestrato apparecchi per tritare la marijuana e 190 euro in contanti, guadagno derivante dall’attività di spaccio.

L’uomo ora si trova agli arresti domiciliari.