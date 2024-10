Nel pomeriggio di ieri, alle ore 18:06, a Nuoro, nei pressi dell'area commerciale, gli agenti della Squadra Mobile unitamente alla Squadra "Volanti" hanno arrestato in flagranza di reato M.M., giovane nuorese di 21 anni. Il giovane, come riferito dalla Polizia, è stato sorpreso mentre cedeva della marijuana a un coetaneo. Quest'ultimo immediatamente è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di cinque involucri contenti la sostanza predetta, per un peso complessivo di 26,70 grammi.

Contemporaneamente gli altri agenti hanno bloccato M.M. mentre tentava di occultare un pacchetto in un muretto a secco presente nel luogo, dove poco prima era stata documentata la cessione della droga. La perquisizione del sito ha consentito di rinvenire, in un piccolo anfratto, una busta di nylon contente ulteriori dieci involucri di sostanza stupefacente per un peso complessivo di 36 grammi. M.M. è stato trovato in possesso della somma di 155 euro, suddivise in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività illecità.

Nello stesso muretto gli operatori hanno trovato un bilancino di precisione evidentemente utilizzato per il dosaggio della droga prima di essere smerciata.

In mattinata il Giudice delle Indagini Preliminari ha convalidato l'arresto di M.M. predisponendo l'immediata liberazione e l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.