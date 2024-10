Il suo comportamento nervoso e infastidito al momento del controllo non è sfuggito all’attenzione dei militari di una pattuglia del Pronto Intervento 112 della Compagnia Carabinieri di Isili, impegnati in un mirato servizio di contrasto del fenomeno della guida in stato di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Un giovane, fermato alla guida del suo veicolo, è stato trovato in possesso di un involucro contenente una modica quantità di sostanza stupefacente tipo marijuana che aveva occultato all’interno di un trincia tabacco.

La sostanza è stata posta sotto sequestro. Ai sensi dell’art.75 del DPR 309/90, al trasgressore è stata ritirata la patente di guida.

Per lui anche la segnalazione alla Prefettura di Nuoro.