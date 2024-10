Ieri notte, un equipaggio della squadra volante impegnato nei controlli Covid-19 ha notato, in Via Trexenta, due ragazzi che alla vista degli agenti hanno cercato di dileguarsi nel buio. I due, dopo breve inseguimento, sono stati bloccati. Tra loro c’era anche Michael Carboni, 22enne cagliaritano, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato tratto in arresto per evasione e, terminati gli atti di rito, è stato accompagnato nuovamente nella propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima. Il giudice si è espresso in mattinata e ha imposto nuovamente la detenzione domiciliare.

Inoltre, entrambi i ragazzi sono stati sanzionati anche per la violazione delle disposizioni anti Covid-19.