Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Villasimius hanno arrestato Salvatore Usai, 25enne disoccupato per rapina.

Il giovane si era introdotto intorno alle 21:30 presso un’abitazione privata in via Pitzalis con l’intento di rubare dei monili in oro.

Sorpreso dai proprietari, con i quali è nata una collutazione, il giovane è riuscito a darsi alla fuga.

Immediate le ricerche dei carabinieri che poco dopo hanno ritrovato e arrestato il 25enne, al quale sono stati assegnati gli arresti domiciliari in attesa di giudizio, mentre il proprietario di casa se l’è cavata con lievi escoriazioni al collo.