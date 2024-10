Ieri notte, i Poliziotti delle Volanti di Cagliari hanno notato mentre percorrevano via Malta due giovani intenti ad armeggiare su due furgoni parcheggiati.

I due stavano riponendo dell’attrezzatura all’interno dei loro zaini quando hanno notato gli Agenti e, con l’intento di eludere il controllo, si sarebbero dati a precipitosa fuga verso le vie limitrofe. Gli agenti hanno così iniziato un inseguimento che si è protratto per le vie vicine. Arrivati in via Mameli sono riusciti a bloccare uno dei due, mentre l’altro ha fatto perdere le proprie tracce.

Il giovane straniero, nel tentativo di sottrarsi al fermo, avrebbe ingaggiato una violenta colluttazione con un agente, ma è stato comunque bloccato è messo in sicurezza all’interno dell’autovettura di servizio.

Gli accertamenti compiuti dai poliziotti delle Volanti hanno permesso di accertare che i due giovani avevano asportato dell’attrezzatura elettronica per un valore complessivo di circa 400 euro. TuttO il materiale è stata restituito ai legittimi proprietari in sede di denuncia. Il giovane ucraino è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Continuano le indagine per identificare anche il complice.