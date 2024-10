I Carabinieri della Stazione di Selargius, con l’accusa di ricettazione, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 33enne residente a Uta, censurato, sorpreso dai militari mentre a Selargius, in via Trieste, transitava a bordo di una mountain bike, marca Whistle, risultata rubata la serata precedente ai danni di un 59enne.

La bicicletta è stata restituita al suo proprietario.