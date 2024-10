I Carabinieri della Stazione di Laconi hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 20enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, rifiuto accertamento di guida in stato di alterazione psico-fisica e detenzione sostanza stupefacente.

Nello specifico, a Laconi, durante un normale controllo alla circolazione stradale, i militari della locale Stazione, avendo notato il giovane già noto alle forze dell’ordine che si aggirava per le vie del paese, hanno deciso di fermarlo e approfondire l’accertamento.

All’esito della perquisizione veicolare e personale, hanno riferito i Carabinieri, è stato rinvenuto un coltello a serramanico di genere proibito di cui non era in grado di motivarne il porto, e una modica quantità di hashish.

Nello stesso contesto, il 20enne, si sarebbe rifiutato di sottoporsi ai controlli finalizzati ad accertare la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata per il successivo invio alla Prefettura di Nuoro, il coltello e la sostanza stupefacente sono state sottoposte a sequestro.