Questa notte, intorno alle 2:30, in via del Popolo a Capoterra, i carabinieri hanno arrestato un 20enne di Pula, L.U., con precedenti, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il giovane, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana. Si trova ora agli arresti domiciliari in atteso del processo per direttissima.