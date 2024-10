Un’importante attività di controllo in materia di pesca, mirata a contrastare il fenomeno della pesca abusiva, ha visto impegnati gli uomini della Guardia Costiera di Alghero nella giornata di ieri, 31 maggio.

Nello specifico, i militari hanno intercettato e bloccato un pescatore subacqueo che deteneva un importante quantitativo di ricci di mare, più di 520, pescato illecitamente in quanto attualmente è in vigore il divieto assoluto di pesca del ricercato prodotto ittico così come imposto dalla vigente normativa.

Il pescatore dovrà pagare una multa di 4 mila euro. Inoltre è stato denunciato perché durante le fasi del controllo, ha manifestato una condotta violenta, pericolosa e irrispettosa nei confronti dei militari.

Dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero si precisa che il comportamento illecito accertato e sanzionato costituisce un pericolo per i consumatori in quanto i prodotti non seguono i corretti protocolli igienico-sanitari atti a garantirne la qualità e la genuinità.

La Guardia Costiera, invita ancora una volta, tutti i consumatori ad acquistare e consumare prodotti ittici di cui sia certificata la tracciabilità e per la quale sia comprensibile l’etichetta contenente le informazioni obbligatorie.