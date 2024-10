Nella tarda serata di ieri a Quartu Sant'Elena, nell’ambito di un mirato servizio antidroga, i militari del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia, coordinati dal maggiore Valerio Cadeddu, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Luca Raffaele Manai, 22enne, disoccupato del posto.

I Carabinieri operanti, al termine di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità del ragazzo 16 dosi di marijuana, 80 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio e un bilancino elettronico di precisione.

L'arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.