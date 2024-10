È stato sorpreso dagli agenti del Commissariato di Porto Cervo – Arzachena nei parcheggi antistanti il porto di Palau con 140 grammi di cocaina. Un 44enne è stato arrestato e ora si trova nel carcere di Bancali.

Alla richiesta dei documenti l’uomo è apparso in forte stato di agitazione e, una volta perquisito, i poliziotti lo hanno trovato in possesso di un involucro contenente cocaina, che lo stesso aveva abilmente nascosto all’interno del cappuccio del giubbotto che indossava. L’ulteriore perquisizione estesa all’abitazione ha consentito il ritrovamento, all’interno di un pensile della cucina, di ulteriori due dosi del peso di un grammo ciascuna dello stesso stupefacente. Per il 44enne sono scattate le manette e il successivo trasferimento al carcere di Bancali.