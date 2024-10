Uno studente di 20 anni, Alberto Maurizio Castangia, è stato arrestato a Capoterra dai Carabinieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato sorpreso mentre a “Poggio dei pini” vendeva una dose di marijuana.

In seguito alla perquisizione personale e domiciliare da parte dei militari dell’Arma, Castangia è stato trovato anche in possesso di ulteriori 75 grammi di marijuana, di 60 grammi di hashish, di due bilancini di precisione e di 150 euro in contanti ritenuti provento di spaccio.

Il “cliente” a cui Alberto Maurizio Castangia ha venduto la marijuana, invece, è stata ritirata la patente di guida ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.