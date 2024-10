All’indomani del primo arresto per spaccio di stupefacenti effettuato in provincia di Oristano nel 2019, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura nel pomeriggio di ieri hanno arrestato B.G., classe 1979 residente in città, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da un attento monitoraggio del fenomeno dello spaccio di droga direttamente collegato alla movida oristanese, gli agenti della Squadra Mobile, a seguito di servizi mirati alla prevenzione e repressione del fenomeno, hanno notato un uomo aggirarsi con fare sospetto nei pressi della piazza Corrias; gli operatori hanno pedinato il soggetto e dopo aver notato che si avvicinava ad alcuni ragazzi, lo hanno bloccato e condotto presso gli uffici della Questura dove, eseguita la perquisizione personale, gli hanno trovato addosso due dosi di cocaina confezionate per la vendita.

Durante la perquisizione dell’abitazione del giovane, sono state inoltre rinvenute altre dosi di stupefacente pronte allo spaccio, per un totale complessivo di 15 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e denaro contante riconducibile all’attività illecita.

Tutto lo stupefacente, il denaro e l’altro materiale è stato posto sotto sequestro e il soggetto, disoccupato da anni e pregiudicato per reati inerenti lo spaccio, è stato arrestato e questa mattina il Giudice ha convalidato l’arresto.

A soli pochi giorni dall’inizio dell’anno, con due arresti in flagranza di reato e alcune segnalazioni amministrative di assuntori, continua l’incessante opera della Polizia di Stato di Oristano nel contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.