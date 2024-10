All'interno del parco comunale Dessì a Villacidro, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, durante un servizio coordinato per il controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza Giuseppe Pontis, disoccupato, pregiudicato 29enne, residente nella cittadina.

Il giovane è stato notato dai militari operanti mentre spacciava sostanza stupefacente tipo hashish ad un altro giovane di Villacidro, all'interno del parco comunale Dessì. La successiva perquisizione personale, poi estesa anche al domicilio, consentiva di sequestrare circa 10 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

La specifica attività è stata effettuata nell'ambito di uno dei servizi di controllo del territorio, che nelle ultime settimane sono stati intensificati dai Carabinieri di Villacidro per la stagione estiva e che prevedono controlli dinamici e posti di controllo all'interno dell'abitato.

L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso l'abitazione di proprietà in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina.