Un arresto e due denunce da parte dei carabinieri per un furto nella chiesa di Barumini. Nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia ha notato un'auto in sosta, vicino alla parrocchia, con a bordo due donne. Subito controllate sono risultate due nomadi pregiudicate domiciliate nel campo di Sa Murte di Oristano.

La verifica si è estesa nei paraggi dove si trovavano complici in azione: all'interno della chiesa è stato bloccato in flagranza di reato Michele Gjorgevic, di 21 anni, anch'egli nomade proveniente dal campo di Oristano, intento a prendere 70 euro di monete dalla cassetta delle offerte.

E' scattato l'arresto per il giovane, che domani mattina dovrà comparire davanti al tribunale di Cagliari per il procedimento con rito direttissimo, mentre le due donne sono state denunciate a piede libero. La refurtiva completamente recuperata è stata restituita al parroco. Sono in corso indagini per accertare altri furti dello stesso genere nelle province di Cagliari e Oristano.