Ieri a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in

arresto per rapina impropria e porto di armi od oggetti atti ad offendere un 49enne del luogo, disoccupato, il quale durante la mattinata si era introdotto nel

supermercato "Spazio Conad" di via San Simone, ed aveva prelevato generi

alimentari per un valore di euro venticinque circa occultandoli all’interno dei

propri indumenti.

L’uomo aveva oltrepassato le casse senza pagare la merce ed aveva spintonato

il personale addetto alla sicurezza minacciando di infettarlo poiché

sieropositivo, fuggendo precipitosamente; veniva rintracciato dai militari

presso il cavalcavia della vicina via Po e, alla loro vista si disfaceva della

refurtiva, che veniva comunque recuperata dai militari e riconsegnata agli

aventi diritto.

Durante la perquisizione personale veniva trovato in possesso di un rasoio, un

coltello a serramanico e due grimaldelli tipo “spadino”, che venivano

sequestrati. L’arrestato è stato ristretto presso le camere di sicurezza di

quest’Arma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la celebrazione del rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.