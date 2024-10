Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio della città, sono state denunciate a piede libero dalle Volanti all’Autorità Giudiziaria 2 persone, pregiudicate e con precedenti di polizia, entrambe residenti nel capoluogo, resesi responsabili l’una di porto abusivo di armi e di ubriachezza molesta e l’altra per atti osceni in luogo pubblico.

Gli agenti sono intervenuti in un noto esercizio commerciale di Nuoro per una persona che era in evidente stato di ebbrezza e dava disturbo alla clientela. Giunte prontamente sul posto, le Volanti hanno identificato un uomo, M.S., 62 anni, nuorese, pensionato, con precedenti penali e di polizia per guida in stato di ebbrezza e per violenza a pubblico ufficiale, il quale era sprovvisto di documenti di riconoscimento e veniva trovato dagli agenti in possesso di un coltello a serramanico lungo oltre 28 cm, occultato all’interno di una tasca del giubbotto. Il 62enne è stato accompagnato in Questura e, dopo gli accertamenti di rito, è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Sempre gli equipaggi delle Volanti sono intervenuti in Piazza Vittorio Emanuele, dove un giovane nuorese di 30 anni, con precedenti di polizia, era stato notato da alcuni passanti compiere atti di autoerotismo intorno alle ore 14, mentre si trovava seduto su una panchina della piazza.

L’uomo, già noto agli agenti per avere compiuto simili gesti in passato, era immediatamente identificato e, senza opporre resistenza, era condotto negli Uffici della Questura dove, al termine degli adempimenti di rito, era deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di atti osceni in luogo pubblico e affidato all’Amministratore di Sostegno.