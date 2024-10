Ha preso il via oggi l’attività di sicurezza e di contrasto al degrado urbano messa in atto dalla Polizia Locale di Cagliari. Questa mattina, gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento hanno elevato le prime sanzioni.

In un caso specifico è stato anche emesso il primo ordine di allontanamento a carico di un 27enne marocchino, residente in provincia, che bivaccava in una delle zone definite “rosse” nel nuovo regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato recentemente. L’ordine prevede che se sarà trovato nuovamente a commettere la violazione, per lui scatterà il Daspo urbano per cui il Questore potrà disporre il divieto di dimora nel Comune di Cagliari.

Gli agenti hanno individuato anche un altro straniero sorpreso a bivaccare, in questo caso in via Pirastu: si tratta di un pakistano di 46 anni residente a Cagliari.