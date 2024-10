Nella tarda serata di ieri 16 settembre 2020, a Quartucciu, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del dipendente Norm (guidati dal Maggiore Valerio Cadeddu, della Compagnia di Quartu), hanno tratto in arresto per concorso in furto aggravato due giovani disoccupati 19enni.

I militari, immediatamente intervenuti in una abitazione di campagna in Dei Lilium a seguito di richiesta al 112 del proprietario, hanno intercettato e tratto in arresto i giovani che, dopo avere tagliato la rete di recinzione e forzato la porta d’ingresso di un magazzino di pertinenza, si stavano dileguando a bordo di una autovettura con due minimoto appena sottratte.

Al termine delle formalità di rito gli arrestati sono stati tradotti presso le proprie abitazioni in attesa dell’udienza di convalida, che si è celebrata nella mattinata odierna e al termine della quale gli arresti sono stati convalidati e i giovani sono stati rimessi in libertà in attesa dell’udienza per i termini a difesa prevista per il prossimo 23 gennaio