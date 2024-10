Intorno alle 11:20 di ieri, i poliziotti del gruppo “Falchi” della Sezione “criminalità diffusa” in Piazza del Carmine hanno sorpreso due cittadini stranieri mentre spacciavano droga. Un giovane si è a loro avvicinato e gli ha consegnato del denaro, mentre i pusher, dopo aver nascosto i soldi in una calza, hanno ricambiato con della sostanza stupefacente.

Terminato lo scambio, alcuni agenti hanno seguito e bloccato il giovane acquirente che ha consegnato loro un pezzo di hashish di 0,277 grammi, mentre altri hanno bloccato i due cittadini stranieri.

In manette sono finiti Seedy Conteh, 21enne con precedenti di polizia, e Doudu Jagne, 23enne, incensurato, entrambi del Gambia.

I poliziotti hanno trovato Jagne in possesso di 2 involucri in carta alluminio contenenti 2,017 grammi di hashish, un coltellino tipo svizzero multiuso con la lama imbrattata di droga nascosti nella tasca del pantalone e 10 euro in una calza, mentre al 21enne, nella tasca del pantalone, è stata rinvenuta la somma di 40 euro, presumibilmente provento dell’attività illecita.