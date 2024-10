Nelle prime ore della giornata odierna, a Selargius, i Carabinieri della sezione Radiomobile dell’Aliquota Norm, hanno tratto in arresto per concorso in tentato furto aggravato due fratelli del posto, rispettivamente di 44 e 39 anni, entrambi con precedenti di Polizia.

I Carabinieri hanno sorpreso i due ladruncoli in via San Nicolò mentre tentavano di forzare una porta d'ingresso secondaria di un tabacchino con arnesi da scasso. Al termine delle formalità di rito i due soggetti sono stati tradotti presso il Tribunale di Cagliari per l'udienza di convalida.