Sono stati notati dagli Agenti della Squadra Volante in via Is Maglias a Cagliari mentre camminavano con passo celere in direzione Piazza Is Maglias e con due borsoni.

Una volta fermati e bloccati, nonostante uno dei due avesse cercato di scappare, la polizia ha trovato all’interno delle buste 85 confezioni di merendine di varie marche, 100 lattine di bibite e monete per un importo di circa 23 euro.

Nei guai sono finiti Pierpaolo Ganna, di 40 anni, e Victor Giordano, entrambi pregiudicati, arrestati per il reato di furto aggravato.

Dagli accertamenti degli agenti, infatti, è emerso che questa mattina, intorno alle 3:30, i due si sono impossessati della merce presente nel distributore automatico della Facoltà di Ingegneria: dopo aver forzato una finestra del piano interrato, hanno aperto tre distributori automatici, infrangendo parte delle vetrine.