Dopo giorni di osservazione e appostamenti, due giovani sono stati sorpresi dai Carabinieri, così come da loro riferito, mentre stavano irrigando 37 piante di marijuana in vasi, ben celate tra gli alberi di una pineta in località Foddini.

Le piante, delle qualità “nana” erano alte tra i 50 centimetri e il metro e mezzo, già in maturazione e con infiorescenze. L’irrigazione, hanno spiegato i militari, avveniva in maniera rudimentale attraverso taniche di acqua che venivano portate con frequenza quotidiana.

Agli arresti sono finiti D.F., 35enne, e F.D., di 30 anni, entrambi di Bari Sardo.

Le successive perquisizioni domiciliari avrebbero permesso di sequestrare 70 grammi circa di infiorescenze di cannabis, un bilancino di precisione e 75 semi di canapa.

Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni su disposizione della Procura di Lanusei, in attesa dell’udienza di convalida.