La Polizia di Cagliari ha denunciato martedì sera a Selargius, 4 nomadi, di cui uno minorenne, per il reato di ricettazione ed incendio di rifiuti.

Dopo varie segnalazioni, gli agenti hanno rinvenuto nella strada statale 387, nei pressi del campo nomadi, un furgone bianco, segnalato da tempo come rubato.

Non lontano dal mezzo, nei pressi di un ex inceneritore, sono stati sorpresi quattro giovani intenti a bruciare vario materiale, tra cui cavi elettrici di rame, cinque contenitori di plastica di 300 litri e un contenitore cilindrico di circa 500 litri con dentro cavi elettrici utilizzati solitamente per le linee di alta tensione.

Il mezzo rubato e il materiale in rame sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari mentre i quattro giovani sono stati denunciati.