Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno arrestato 3 persone per furto in concorso e ricettazione, denunciandone una quarta in stato di liberta.

Intorno alle 13 Adzovic Claudia, 34 anni, Husovic Senada, 29 anni, Jovanovic Maria, 41 anni e J.L., minorenne, pagavano la spesa presso il market LD di Samassi, per un valore di circa 500 euro, con un bancomat rubato nella mattinata ad una commerciante di Iglesias.

Attraverso al lavoro di indagine i militari dell’Arma avevano scoperto che le donne, già prima di presentarsi al market, avevano effettuato due prelievi di contanti da altrettanti bancomat per un totale di 500 euro.

Le tre maggiorenni sono state arrestate ed una di loro, Claudia Adzovic, è stata anche denunciata per evasione in relazione all’obbligo di permanenza nel suo domicilio in regime di arresti domiciliari.

Nella mattinata di oggi le donne saranno processate per direttissima.