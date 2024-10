E' accaduto stasera, quando sul mezzo pubblico è scoppiata una furibonda lite, sulla linea urbana numero 30 che transitava nella zona di viale Bonaria. Un battibecco avvenuto tra il verificatore che ha constatato un’irregolarità: la 39enne di Quartu era senza titolo di viaggio, dalle parole si è passati ai fatti e la donna ha colpito il controllore al viso con un pugno ed è scappata in zona viale Bonaria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo e il 118. Il ferito è stato trasportato in ospedale, mentre la donna è ai domiciliari in attesa della direttissima che sarà celebrata domattina, in Tribunale.