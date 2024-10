La Polizia di Stato, venerdì 1 dicembre, ha tratto in arresto (in flagranza) una donna 43enne di Cagliari, per l’ipotesi di reato di tentata rapina impropria. L’episodio è avvenuto in un supermercato di Cagliari, quando la donna sarebbe stato sorpresa da un addetto alla vigilanza mentre asportava della merce.

I FATTI - All’atto del controllo da parte dell’addetto alla vigilanza, la donna avrebbe reagito spintonandolo, nel tentativo di guadagnare la fuga verso l’esterno del negozio, senza riuscire nel suo intento.

Gli Agenti della Squadra Volante, a seguito della segnalazione ricevuta dal personale del supermercato, sono intervenuti sul posto identificando la donna, che nel frattempo aveva restituito parte della merce asportata, quantificata per un valore di circa 80 euro e occultata nella propria borsa e negli indumenti.

IL PROVVEDIMENTO - La 43enne è stata accompagnata negli Uffici della Questura in stato di arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di tentata rapina impropria. I fatti accertati dalla Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P. che, nell’udienza tenutasi nella mattinata odierna, ha convalidato l’arresto applicando nei confronti della donna la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.