Ha sorpreso un uomo all’interno della sua azienda per poi massacrarlo a bastonate. Così ieri sera Gavino Addis, 52enne, avrebbe ucciso Valentino Saba, di 64 anni, entrambi di Martis.

LA DINAMICA Il fatto è accaduto in località “Fransiscu Crappinu”, in agro di Martis. Il padrone dell’azienda ha raccontato ai Carabinieri che nella tarda serata di ieri si trovava ancora nel podere per paura che qualcuno potesse entrare e rubare le sue pecore. L'allevatore, infatti, nell’ultimo periodo aveva sporto delle denunce per dei furti ai danni della sua proprietà.

Gavino Addis avrebbe sorpreso Saba all’interno della suo terreno con un bastone in mano. Si sarebbe dunque sentito in pericolo e a quel punto sarebbe nata una colluttazione tra i due. L'allevatore sarebbe riuscito a prendere il bastone di Saba e con quello avrebbe colpito ripetutamente l'uomo fino ad uccidendolo.

Subito dopo il fatto, è stato Gavino Addis a chiamare i carabinieri intorno alle 21:30.

Si sarebbe trattato, dunque, di un tentato furto finito in tragedia.

RIVALITA’. I due si conoscevano e tra loro non sarebbe mai corso buon sangue sempre per questioni legate al mondo agropastorale. La vittima aveva precedenti penali con trascorsi in carcere.

Intorno alla mezzanotte Addis è stato accompagnato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.