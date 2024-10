I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, nella giornata di ieri, hanno denunciato un uomo per minaccia e danneggiamento, nonché per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il 58enne aveva richiesto l’intervento dei militari poiché all’interno di un casolare di sua proprietà – in zona San Nicola di Olbia – aveva trovato dei ragazzi che stavano danneggiando gli interni, che stando a quanto riferito dai carabinieri erano già visibilmente fatiscenti dato che il casolare versava in stato di abbandono, con danni e graffiti piuttosto datati nel tempo.

I ragazzi, tre minorenni di quattordici anni, hanno riferito agli uomini dell'Arma che poco prima del loro arrivo l’uomo, dopo averli sorpresi all’interno dello stabile, aveva iniziato in un primo momento a gridare per mandarli via, brandendo un piede di porco nella loro direzione, per poi danneggiare con lo stesso arnese il monopattino elettrico di uno dei tre giovani.

Pur ritenendo verosimile il racconto dell'uomo, i carabinieri hanno dovuto procedere nei suoi confronti a causa della violenta reazione nei confronti dei ragazzi.