E’ accaduto intorno alle 4.45, in viale Elmas, dove il titolare di un’attività commerciale (La Incas Pisano Ingrosso), è stato trovato ferito alle braccia da un malvivente, che poco prima era stato sorpreso a rubare dentro i locali del punto vendita. Il malvivente infatti, anzichè scappare, ha affrontato con un coltello il proprietario della ditta.

Ad avvisare il 112, una guardia giurata di ronda, che ha dato immediatamente l’allarme: sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile, coordinati dal Capitano Stefano Martorana, i quali hanno visto una persona scavalcare la recinzione e darsi precipitosamente alla fuga in auto.

La vittima della gravissima aggressione fortunatamente non è in pericolo di vita, è tuttora ricoverato al Marino, mentre i militari dell’Arma indagano sul misterioso episodio. I Carabinieri stanno visionando con attenzione i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate su tutto il perimetro dello stabile, che si affaccia sul viale Elmas: non è escluso che l'aggressore possa avere le ore contate.

(Nella foto, fornita dalla Compagnia Carabinieri Cagliari, un'equipaggio del Norm davanti alla sede di viale Elmas)