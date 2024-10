Un cittadino residente a Carbonia, in via Coghinas, ha chiamato il 112 dopo aver sorpreso all’interno della propria abitazione un soggetto intento a rovistare all’interno dei mobili. Il malvivente, che si era introdotto nell’abitazione dopo aver forzato una finestra del bagno, si è dato a precipitosa fuga quando si è accorto dell’arrivo del proprietario di casa che lo ha riconosciuto.

Intervenuto sul posto un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia, che stava eseguendo un servizio di vigilanza a poca distanza dal luogo del furto, i Carabinieri si sono messi alla ricerca del soggetto che è stato rintracciato nella propria abitazione.

Il malvivente, riconosciuto come vicino di casa della vittima del furto, si chiama Marco Carta, operaio 44enne di Carbonia, già noto alle forze dell’ordine e alle cronache locali, per numerosi precedenti penali a suo carico per reati contro il patrimonio e condanne per furto.

Nella circostanza, il ladro è riuscito ad impossessarsi di 50 euro prima di essere sorpreso dal proprietario di casa. Condotto in caserma, è stato tratto in arresto per furto ed oggi, all’esito dell’udienza per direttissima, è stato sottoposto all’obbligo di firma.