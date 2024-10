In Sardegna

Un chilogrammo e mezzo di marijuana è stato trovato dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimini SARDEGNA nelle immediate vicinanze della Lancia Y coinvolta ieri sera dopo le 20 in un incidente stradale con una Mercedes, avvenuto sulla SS 131 Dcn al km 37, vicino al bivio di Orotelli, in cui ha perso la vita Vincenzo Giannichedda, di 47, di Sassari, sbalzato dall'auto e morto sul colpo.