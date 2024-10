“I nostri concittadini in isolamento per positività stanno bene e domani sarà l' ultimo giorno di isolamento per due famiglie”.

Questo l’annuncio del Sindaco di Pozzomaggiore, Mariano Soro. Nel paese del Meilogu sono attualmente 4 i positivi dal Coronavirus.

Poi una stoccata: “Vi nascondo che oggi ho avuto la riprova di come il sistema sanitario in Sardegna abbia molte lacune organizzative , ci auguriamo di limare tutto domani”.

Il primo cittadino ha anche annunciato interventi sulla “Solidarietà Alimentare”. Infine un appello: “Non uscite con bambini e altri escamotage. Parchi e altre zone sono off limits. Continuiamo a comportarci bene e non roviniamo ciò che di buono abbiamo fatto fino a ora”.