“La questione sanitaria ci dà ancora 4 positività in essere ma è tutto sotto controllo, a breve avremo notizie positive e secondo me positivissime”. Sono le parole pronunciate dal Sindaco di Pozzomaggiore, Mariano Soro che ha anche voluto rimarcare come siano state 105 le domande per la solidarietà alimentare.

“Oggi – queste ancora le parole del primo cittadino – abbiamo stabilito alcuni criteri per venire incontro dal punto di vista fiscale le attività commerciali a cui a breve daremo informazioni. Sul nostro sito e nella App comunale troverete tutte le informazioni e i moduli per predisporre la domanda per poter richiedere Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia”.