Lo sportello automatico dell'ufficio postale di Sorgono non funziona da tre mesi e nonostante le numerose sollecitazioni e proteste dei cittadini nessuno fino ad ora è intervenuto a riparare il guasto.



Ovvie e comprensibili le lamentele degli utenti. «Non è possibile - dicono in coro alcuni pensionati - che un servizio per noi così importante venga interrotto senza alcuna spiegazione. Il postamat ci consente di prelevare quando vogliamo, senza doverci sottoporre a limitazioni di orario o lunghe file. Abbiamo protestato più volte, ma nessuno ci ascolta».



Lo sportello di prelievo, che si trova in viale Stazione, è utilizzato anche dalle persone che abitano nei paesi limitrofi e il disagio, nelle ultime settimane, dopo mesi di attesa, si è trasformato in protesta unanime. «Vogliono privarci anche di questo servizio - concludono i pensionati -. Dal momento che ci hanno obbligato ad aprire il conto alle Poste per ricevere la pensione ci diano almeno la possibilità di ritirare i nostri soldi come e quando vogliamo». Operazione impossibile fino a quando il postamat tuttora fuori uso non sarà ripristinato.