Stanno tutti bene i turisti che sabato scorso sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Sorgono in seguito a un'indigestione. Il personale medico del presidio sanitario del Mandrolisai ha confermato che il problema che ha costretto sette villeggianti in preda a nausea e, in un caso, vomiti a sottoporsi alle cure dei medici non era dovuto ad un'intossicazione, come si è temuto in un primo momento.

È bastata qualche flebo per consentire loro di rimettersi in viaggio e raggiungere l'hotel di Orosei nel quale hanno continuato a soggiornare e a trascorrere le vacanze.

Per i turisti arrivati da Busto Arsizio, Piacenza, Novara e Aosta si è trattato di un incidente di percorso che per fortuna si è risolto in poche ore. Gli interessati hanno voluto spendere parole di ringraziamento per l'ospitalità della Barbagia e per il pronto intervento della struttura ospedaliera di Sorgono.

Il titolare del locale in cui hanno pranzato ha noleggiato un pulmino a sue spese per accompagnare i turisti che avevano manifestato il momentaneo malessere.