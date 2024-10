In occasione della giornata mondiale del diabete le associazioni Aniad, Agdia e il servizio di Diabetologia di Oristano promuovono un incontro nel quale si parlerà di Diabete Autoimmune e di Tipo 1. L’evento, in programma sabato (23 novembre) dalle 11 alle 13 nell’Aula convegni polifunzionale di via Stazione a Sorgono, è rivolto a studenti e docenti dell’Istituto comprensivo di Atzara, genitori e persone interessate.

«Nella nostra isola, tanto bella quanto, per certi aspetti, inquietante, abbiamo un tristissimo primato di pazienti con diabete mellito di tipo 1, quindi una forte predisposizione genetica unita a fattori ambientali stimolanti», hanno commentato i promotori dell’incontro.

«Il problema più grande è saper e poter affrontare questa patologia nel migliore dei modi, in ogni ambito, ma in particolare quello scolastico, e per far questo è necessario che il piccolo studente diabetico possa frequentare la scuola, come tutti i suoi coetanei, secondo una normale quotidianità».

È fondamentale importanza è che tutti, escluso nessuno, docenti, personale Ata, siano preparati e formati sull’argomento. Capita spesso infatti che la gestione del diabete a scuola trova degli intralci antipatici.

Ad ottobre 2015 è scaduto il “Documento strategico d’intervento per l’inserimento del bambino, adolescente e giovane con diabete a scuola”, certificato essenziale che favorisce l’inserimento dello studente affetto da diabete di tipo 1 a scuola e garantisce il mantenimento dei diritti alla salute psico-fisica. «Nelle nostre zone, quelle più interne, il piccolo diabetico è ancor più svantaggiato».