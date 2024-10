Gioca due euro e porta a casa una bella vittoria. È successo a Sorgono alla vigilia di Pasqua dove il fortunato ha scommesso su Win for Life, estrazione Grattacieli, ed è stato baciato dalla fortuna con una vincita di ottomila e centosettanquattro euro.

Nel paese del Mandrolisai in tanti si chiedono chi sia stato il giocatore baciato dalla dea bendata, ma per ora non trapela nessun nome. «Siamo entusiasti - dice Vincenzo Diez, del bar e ricevitoria Centrale - perché il premio è andato a un sorgonese. Non è la prima volta che il nostro locale porta fortuna ai giocatori. Due anni fa erano stati vinti quarantamila euro».

Diez dà importanza anche alle circostanze. «La coincidenza con la vigilia di Pasqua - osserva - ha conferito alla vittoria un significato del tutto speciale. In questo periodo di crisi infatti una vincita di questo tipo dà senza ombra di dubbio un forte sostegno al bilancio economico familiare». È come se un operaio medio incassasse sette stipendi tutti in una volta.

Roberto Tangianu