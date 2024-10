Fa discutere il comunicato diffuso dalla Asl di Nuoro in merito alla disponibilità di una figura pediatrica per l'assistenza dei bambini di Sorgono. 

"Il Pediatra di Libera scelta dott.ssa Patriza Laconi, Area territoriale 2.1 Comuni di Bolotana e Silanus, si è resa disponibile per prendere in carico i bambini residenti fuori ambito, in particolare – vista la carenza di Pediatri – i bambini residenti nei comuni del Distretto di Sorgono", si legge nella nota che illustra poi i riferimenti in merito agli orari e ai contatti della dottoressa, che è però operativa a Bolotana e Silanus, distanti rispettivamente 57 km e 60 km da Sorgono.

"Siamo ancora increduli per ciò che leggiamo", risponde Pina Cui del Gruppo Allerta in Barbagia. "I nostri bambini devono emigrare per essere curati? Dove? A Bolotona o Silanus! E questa sarebbe una soluzione? È da un pezzo che noi ripetiamo che la direzione della ASL 3 dovrebbe andare in ferie. Forse sono troppo "stanchi" e non conoscono le distanze tra questi paesi"

"Una cosa è certa - aggiunge Pina Cui - i bambini vanno tutelati e curati sul posto. Le direzioni Asl invece possono sempre essere cambiate se sono stanche Non c'è mai limite allo schifo. Vogliamo che il Pediatra venga dove sono i bambini, non il contrario. Che trovino una soluzione".

Il COMMENTO del sindaco di Atzara