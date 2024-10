Omaggio ai doni di Bacco, lungo le antiche vie del vino. L'Autunno in Barbagia di Sorgono profuma di mosto, rosso novello e si tinge degli allegri colori della vendemmia. Ieri anteprima all'insegna della letteratura con un omaggio ad Antonio Gramsci, per i sentieri delle sue discendenze nel libro scritto da Marco Murtas.

ISTENTOS DI VINO Oggi alle 9 apertura dei cortili, storici e moderni. Piccoli grandi regni della pausa, del piacevole attardarsi, del tipico istentare . Sotto i riflettori la rassegna Wine&Sardinia, subito dopo percorsi didattici attraverso il mondo dei torchi, tini, botti. E anche gli alambicchi: allacorte numero 13, di Gianfranco Caria, mattina e pomeriggio, dimostrazione della distillazione delle vinacce. Alle 11 lavorazione del moscato e alle 12 visite guidate alla cantina sociale del Mandrolisai sia oggi che domani. In pista alle 16 con il palio delle botti, a cura del comitato dei festeggiamenti leva '65. Alle 19 i locali del paese allestiranno in contemporanea il personale angolo dell'aperitivo vinoso.

VENDEMMIA E DINTORNI Domani dalle 10 sipario alzato sulla ventunesima edizione de “Sa innenna”, la vendemmia tradizionale, località Pischina. Alle 11 in piazza ad ammirare il rientro del carro a buoi dalla vigna, e poi tutti insieme ad assistere a sa catziadura , la pigiatura. Alle 12,30 degustazione dell'uva e del buon rosso di Sorgono. Alle 15 riflettori accesi sui procedimenti di s'iscuppadurae sa prentzadura , svinatura e torchiatura del mosto.

SUGHERO E FORMAGGIO Autunno in Barbagia è in primo luogo la festa dei prodotti della terra. Da una parte l'artigianato, con la lavorazione del sughero, e della pelle, nelle cortes 2, 8 e 16. Dall'altra l'agroalimentare doc: la filiera dal latte al formaggio, i salumi, la frutta e la verdura fresca. E poi i dolci, il pane fritto nell'antica taverna di Mondina Murgia. Tutt'attorno il caleidoscopio della manualità: dal ferro battuto, legno, maschere e pipe.

MUSICA E PONY Spazio al folk con le serate di balli in piazza con gli organettisti Costantino Lai, Sergio Putzu e Danilo Dessì e il coro Santu Mauru. Escursioni al parco archeologico Biru 'e Concas, per i bambini possibilità di passeggiate in groppa ai pony. Da visitare negli spazi comunali: le mostre “Un anno di vino” e “Storia di Sorgono”, il museo del legno, il vecchio mulino, gli antichi riti del carnevale tra Sardegna e Veneto. Informazioni ai numeri telefonici: 0784/622520-21, 3477922359, 3400680386.