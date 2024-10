Trekking urbano a Cagliari domenica 14 ottobre con le guide che accompagneranno i più curiosi alla riscoperta delle bellezze ambientali, degli scorci più suggestivi e delle opere storico-archeologiche di Monte Urpinu, compresi i complessi sotterranei di rara bellezza.

La visita, con raduno alle ore 9, prevede 3 ore di salutare passeggiata tra il paesaggio urbano e le aree verdi, con una discesa nella storia delle cave di pietra e dunque nei sotterranei di Monte Urpinu, tra viale Europa, le pendici collinari poi occupate dall’Ospedale Binaghi, i polmoni verdi e infine, la visita esclusiva nell’ex deposito sotterraneo dell’Aeronautica militare mostrato come non mai, con accesso nei passaggi segreti.

Ai partecipanti è raccomandata una fonte di luce e le scarpe da trekking. Saranno due le date per partecipare all’iniziativa culturale, per una due giorni a numero chiuso: domenica 14 e, in replica, domenica 21 ottobre.

Tutte le info su: http://www.sardegnasotterranea.org sms e whattsapp al 3398001616

Collaborano all’iniziativa la Regione Autonoma della Sardegna, Italtour, gli speleologi del gruppo cavità Cagliaritane e altre associazioni per un evento a numero chiuso.