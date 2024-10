"Sono stata violentata da due uomini vicino piazza Matteotti".

È la denuncia fatta da una ragazza di circa 20 anni, cagliaritana, su cui stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Cagliari. Lo stupro, secondo quanto raccontato dalla vittima, sarebbe avvenuto lunedì ma è stato denunciato il giorno dopo.

La giovane, come anticipato dal quotidiano L'Unione Sarda, si trovava nella centrale piazza cagliaritana, davanti alla stazione, e stava per rientrare a casa quando è stata avvicinata da due uomini, un italiano ed uno straniero, che mentre parlavano con lei l'hanno convinta a spostarsi in un luogo lontano dalla strada. Poi avrebbero abusato di lei, fuggendo poco dopo.

La giovane è rientrata a casa e dopo qualche ora si è sentita male per cui è stato necessario il ricovero nell'ospedale Santissima Trinità. Martedì ha trovato il coraggio di denunciare quanto le era accaduto.

Ora i carabinieri stanno cercando di verificare le dichiarazioni della giovane, ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili.