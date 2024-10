Sono ricoverati in ospedale per le ustioni riportate mentre spegnevano un incendio a Bolotana due uomini del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione.

Roberto Becciu e' stato trasportato al centro ustionati del Santissima Annunziata di Sassari con ustioni di primo e secondo grado sul 20% del corpo, mentre il collega Giuseppe Cossu e' in cura al San Francesco di Nuoro.

Per domare le fiamme, scoppiate attorno alle 15 di ieri, sono stati mobilitati ben 11 mezzi aerei: sei elicotteri della flotta regionale, il SuperPuma noleggiato quest'anno dalla Regione e 4 Canadair.

I due uomini del Corpo forestale della stazione di Bolotana facevano parte di un gruppo di sei operatori dell'antincendio, impegnati in un tancato, che per un improvviso cambio di vento si sono trovati circondati dalle fiamme che li hanno investiti, come spiegato dal comandante del Corpo, Gavino Diana.

"Ogni giorni migliaia di uomini mettono a rischio la propria vita per difendere il nostro territorio dalle azioni criminali di persone senza scrupoli", ha dichiarato l'assessore dell'Ambiente Donatella Spano.

"Auguro a Roberto Becciu e Giuseppe Cossu una pronta guarigione e ringrazio l'intervento di alta professionalita' dei loro colleghi che hanno evitato il peggio soccorrendoli subito".

Becciu ha ricevuto la visita del direttore generale della Protezione civile regionale, Graziano Nudda. Vicinanza ai due feriti e' stata manifestata anche dal coordinatore regionale di Fi Ugo Cappellacci.

"A chi brucia la nostra terra", ha aggiunto l'ex presidente della Regione, "rivolgiamo tutto il disprezzo che merita chi con la sua azione si pone automaticamente fuori dalla nostra comunita' e contro di essa. I piromani agiscono come terroristi e come tali devono essere combattuti".