210 i controlli, tra persone ed esercizi commerciali, effettuati ieri dalla Polizia locale di Sassari. 11 i sanzionati.

Tra questi una persona seduta in una panchina che, alla vista degli agenti, ha dichiarato che era in giro perché era una bella giornata e non sapeva che fosse vietato. Inoltre sono stati multati quattro giovani che, riferisce il Comando, stavano creando assembrando nel cuore della città, un ciclista nella zona di Predda Niedda, che ha dichiarato agli agenti che stava andando in farmacia (risultata lontana dal suo domicilio) con una prescrizione medica scaduta, e una persona che stava andando in campagna con il figlio.